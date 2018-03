später lesen Zell Unfallflucht am Kreisverkehr Teilen

Die Polizei Zell sucht einen Autofahrer, der am vergangenen Sonntag in Zell-Barl ein Verkehrsschild umgefahren und Unfallflucht begangen haben soll. Laut Polizeiangaben muss das Schild am Kreisverkehr vor der Bäckerei Lutz in der Barlstraße am späten Nachmittag oder frühen Abend umgefahren worden sein. Der Unfallfahrer sei danach einfach in unbekannte Richtung weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.