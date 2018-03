später lesen Trier Unfallflucht auf dem Petrisberg Teilen

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht am Sonntag auf dem Parkplatz „Luxemburger Turm“ auf dem Petrisberg in Trier. Dort sei vermutlich zwischen 14 und 20 Uhr ein geparkter weißer Renault Twingo an der rechten vorderen Seite beschädigt worden.