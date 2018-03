später lesen Konz Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen Teilen

(red) Die Polizei Konz sucht Zeugen eines Unfalls. Laut Polizeibericht wurde ein schwarzer Mazda hinten links am Kotflügel erheblich beschädigt. Das sei am Montag zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr auf dem Parkplatz des DM-Marktes in Konz in der Straße Wilde Acht 16 passiert.