Arbeitsmarkt : Schuften bis ins hohe Alter?

Trier Landesregierung lehnt Rente mit 69 ab. Unternehmer begrüßen Vorschlag der Bundesbank. Gewerkschafter warnen.

Bei den rheinland-pfälzischen Unternehmen kommt der Vorschlag gut an. „Wenn wir länger leben, müssen wir einen Teil der gewonnenen Lebenszeit in Arbeit investieren. Tun wir das nicht, gerät unser umlagefinanziertes Rentensystem ins Rutschen“, sagt Matthias Schmitt, Sprecher der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU). Die Rentner bezögen viel länger Geld, als das früher der Fall gewesen sei.

Das Statistische Landesamt bestätigt dies. Ein Mann, der heute mit 65 Jahren in Rente gehe, könne sich noch auf durchschnittlich 18 Jahre im Ruhestand freuen, bei einer Frau dieses Alters seien es fast 21 Jahre, so die Mitteilung der Behörde. Gegenüber 1970 seien dies bei den Männern 5,7 und bei den Frauen 5,9 Jahre mehr. Gleichzeitig ist die Lebenserwartung in Rheinland-Pfalz gestiegen. Ein heute geborener Junge wird laut Statistischem Landesamt im Schnitt 78,5 Jahre und Mädchen 83 Jahre.

Derzeit liegt das reguläre Renteneintrittsalter bei rund 65 Jahren. Doch viele Arbeitnehmer gehen früher in Ruhestand. In der Region liegt das durchschnittliche Alter bei Beginn der Rente laut der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz bei 64 Jahren.

Der Geschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbunds in der Region Trier, James Marsh, warnt: „Das Renteneintrittsalter jetzt auf knapp 70 Jahre anheben zu wollen, wo schon die Rente mit 67 ein Fehler war, ist ein großer Schritt in die völlig falsche Richtung.“ Das steigende Durchschnittsalter der Bevölkerung sage nichts über die individuelle Lebenserwartung der arbeitenden Menschen aus. „Wer schwer arbeitet, hat ein höheres Sterblichkeitsrisiko als der Durchschnitt aller Erwerbstätigen.“ Vor allem Menschen, die es auf dem Arbeitsmarkt ohnehin schwerer hätten, würden oft vorzeitig arbeitslos oder chronisch krank und müssten zum Teil erhebliche finanzielle Einbußen in Kauf nehmen. „Wer also das Renteneintrittsalter anhebt, kürzt all diesen Menschen eiskalt deren Rente“, sagt Marsh.