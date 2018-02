später lesen Bedeutender Olympia-Moment US-Fernsehen zeigt Kuss von schwulem Freestyler FOTO: afp FOTO: afp Teilen

Vier Jahre haben für Ski-Freestyler Gus Kenworthy einen gewaltigen Unterschied gemacht. Schon in Sotschi wollte sich der US-Amerikaner mit einem Kuss öffentlich zu seiner Homosexualität bekennen. In Pyeongchang setzte er dieses Vorhaben in die Tat um.