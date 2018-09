später lesen Migrationspolitik USA trennen Einwanderer von ihren Kindern Teilen

Die US-Behörden haben seit Mitte April 2000 Kinder von ihren Eltern getrennt, die einen illegalen Grenzübertritt in die USA versucht hatten. Das gab das US-Innenministerium in Washington bekannt. Die Trump-Regierung hatte im Frühjahr damit begonnen, ihre „Null-Toleranz-Poltik“ an der Grenze zu Mexiko durchzusetzen.