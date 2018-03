später lesen Fußball Veltins-Cup: Hallenkönig gesucht FOTO: sjs / Sebastian J. Schwarz / Sebastian J. Schwarz FOTO: sjs / Sebastian J. Schwarz / Sebastian J. Schwarz Teilen

Der Ball rollt beim von fupa.net/volksfreund präsentierten 23. Turnier um den Veltins-Cup des SV Leiwen-Köwerich in der Schweicher Stefan-Andres-Halle. Nach dem Auftakt am Freitagabend (hier beim Spiel Geisfeld /Rascheid II gegen Schweich U19) geht es am Samstag um 12 Uhr mit den Gruppenspielen weiter. Ab 18.30 Uhr sind die Oberliga-Fußballer der Trierer Eintracht im Einsatz. Die Zwischenrunde startet am Sonntag, 12 Uhr, das Finale wird gegen 19.15 Uhr stattfinden.