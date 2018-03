später lesen Mainz Verband fordert: Autowaschen auch sonntags erlauben Teilen

Ein Ende des Betriebsverbots für Autowaschanlagen an Sonntagen in Rheinland-Pfalz fordert der Tankstellen-Interessenverband (TIV). „Das Sonntagswaschverbot ist nicht mehr zeitgemäß“, erklärte der Verband gestern in Mainz. Rund 85 Prozent der Autofahrer befürworteten eine Abschaffung, habe eine landesweite Umfrage unter 35 000 Tankstellen-Kunden ergeben. Für Betreiber bedeute das Verbot Gewinneinbußen. Kritik an der Forderung kommt von den Kirchen und der Gewerkschaft Verdi – sie betont, der Schutz der Mitarbeiter müsse im Vordergrund stehen.