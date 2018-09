später lesen Krankenhäuser Verdi fordert deutlich mehr Pflege-Personal Teilen

Nach einer bundesweiten Umfrage der Gewerkschaft Verdi fehlen an Krankenhäusern und Altenheimen in Deutschland mehr als 140 000 Pflegekräfte. So müssten die derzeit 370 000 Stellen in Kliniken um 80 000 aufgestockt werden, erklärten Gewerkschaftsvertreter gestern in Düsseldorf.