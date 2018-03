später lesen Koblenz Verfassungsgericht berät AfD-Klage Teilen

Im Rechtsstreit der rheinland-pfälzischen AfD-Fraktion gegen die neue Geschäftsordnung des Landtags will der Verfassungsgerichtshof (VGH) sein Urteil schriftlich zustellen. Das sagte VGH-Präsident Lars Brocker am Dienstag in Koblenz am Schluss einer dreistündigen mündlichen Verhandlung. Es ging um die aus AfD-Sicht ungerechte Besetzung in den Landtagsausschüssen in Mainz.