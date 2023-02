Einkaufen : Verkaufsoffener Sonntag am 5. März in Wittlich ist gerettet

Wittlich/Hamburg Hamburger Hafenmarkt fällt ins Wasser: Nachdem der Betreiber für das Rahmenprogramm kurzfristig abgesagt hatte, stand der verkaufsoffene Sonntag in Wittlich plötzlich auf der Kippe. Doch die Veranstaltung am 5. März mit Frühlingsmarkt ist gerettet und findet statt.

Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und der Frühling kündigt sich an. Da es draußen nicht mehr so unangenehm frostig ist, lässt sich ein Einkaufsbummel wieder genießen. Die Wittlicher Händler begrüßen die neue Saison zum Frühlingsbeginn traditionell mit einem verkaufsoffenen Sonntag und laden dazu am 5. März zum entspannten Einkaufsbummel in die Säubrennerstadt ein. Doch in diesem Jahr stand diese für den Handel bedeutende Veranstaltung auf der Kippe. Woran hat es gelegen? Laut Aussage des Vereins Stadtmarketing Wittlich, in dem sich rund 140 Händler organisiert haben, soll der Veranstalter für das Rahmenprogramm auf dem Marktplatz kurzfristig nicht mehr reagiert und damit abgesagt haben. Dabei soll es sich um den Betreiber des „Hamburger Hafenmarkts“ handeln. Die Veranstaltung mit 15 Marktschreiern war in der Vergangenheit bereits Programmbestandteil des verkaufsoffenen Sonntags. Doch die Veranstaltung am 5. März wird, anders als angekündigt, ganz ohne Hamburger-Fischmarkt-Flair und Marktschreier auskommen. Ohne Rahmenprogramm habe der verkaufsoffene Sonntag deshalb kurzfristig auf der Kippe gestanden, sagt Claudia Jacoby, Vorsitzende des Vereins Stadtmarketing Wittlich. Obwohl der Hamburger Fischmarkt ins Wasser gefallen ist, müssen Besucher des verkaufsoffenen Sonntags am 5. März in Wittlich nicht hungern und sogar auch nicht auf frischen Fisch verzichten. Denn mit dem Fischwagen von „Kapitän Kibbeling“, der original holländische Fischspezialitäten bietet, ist bereits Ersatz gefunden. Daneben gibt es einen Reibekuchen- und einen Softeisstand. Die Wittlicher Gastronomie, darunter auch die Eisdielen in der Altstadt, hat geöffnet.