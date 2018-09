Auto beschädigt: Unfallflucht in Hermeskeil

Eine Frau parkte ihren Wagen am Freitag, 7. September, im Zeitraum zwischen 9.10 bis 10 Uhr, ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Alten Poststraße in Hermeskeil, um ihren Erledigungen nachzugehen.

Erst als sie zu Hause ankam, bemerkte die Geschädigte eine Beschädigung an ihrem Fahrzeug. An der Fahrertür und an der hinteren Tür ihres Autos bemerkte sie Schleifspuren. Das berichtet die Polizei in Hermeskeil.

Wie die Polizei weiter mitteilt, habe zum Unfallzeitpunkt ein Volkswagen Golf, gold-metallic, links neben dem Auto der Geschädigten geparkt.

Hinweise werden durch die Polizei in Hermeskeil unter Telefon 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegengenommen.