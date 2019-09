Trier-Land : Verwaltung von Trier-Land geschlossen

Trier-Land Die Büros der Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land am Standort Trier, Gartenfeldstraße 12, und der Technischen Betriebe Trier-Land in Trierweiler-Sirzenich bleiben am Freitag, 13. September, wegen des Betriebsausfluges geschlossen.

