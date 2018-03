VfB feiert glücklichen Sieg und Rückkehrer Gomez

(dpa) Nach dem Happy End bei seinem nahezu perfekten VfB-Comeback hielt sich Mario Gomez höflich zurück. Über seinen Auftritt redete er kaum, andere dafür umso mehr. Der Heimkehrer hatte gleich beim glücklichen 1:0 über Hertha BSC Argumente geliefert, dass sich die Hoffnung der Stuttgarter, mit ihm einen Nichtabstiegsgaranten gewonnen zu haben, erfüllen könnte. „Es gibt überhaupt keine Zweifel: Mario Gomez wird uns in der Rückrunde entscheidend weiterhelfen. Er wird ein wesentlicher Faktor sein“, sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke. Bei seinem Comeback für die Schwaben nach 3157 Tagen hatte sich Gomez an eine filmreife Dramaturgie gehalten. Auch ohne eigenen Treffer übernahm er die Hauptrolle und wurde in dem Stadion, in dem seine Karriere begann, mit Glück gleich wieder zum gefeierten Spieler. Der 71-malige Nationalspieler setzte Berlins Verteidiger Niklas Stark unter Druck, als der Hertha-Profi den Ball im Fallen ins eigene Netz lupfte (78.). Gomez jubelte wie ein Matchwinner, der Stadionsprecher rief ihn als Torschützen aus. „Ich habe schon abgeschaltet und gedacht: Rot, Elfmeter“, schilderte der Protagonist die entscheidende Szene eines mäßigen Bundesligaspiels. „Gnädiger Weise hat ihn dann der Hertha-Spieler reingemacht.“ Die Rückkehr von Gomez endete für den VfB so mit dem ersten Pflichtspiel-Sieg seit dem 17. November und enorm wichtigen drei Punkten im Abstiegskampf. Die Elf von Trainer Hannes Wolf entfernte sich vorerst mit vier Punkten Vorsprung vom Relegationsrang.

