Bei den Industriebetrieben in der Region herrscht eine gute Stimmung. Sie stützt sich vor allem auf die steigende Zahl an Aufträgen. Das geht aus dem Report der Industrie- und Handelskammer Trier (IHK) hervor. Rund 37 500 Menschen sind bei den 325 Industrieunternehmen in der Region beschäftigt, die etwa zehn Milliarden Euro Umsatz erwirtschaften.