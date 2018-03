Viele Flüchtlinge sind älter als behauptet

Das Jugendamt Trier korrigiert jede fünfte Altersangabe.

Nach dem Gewaltverbrechen an einem 15-jährigen Mädchen in Kandel will Rheinland-Pfalz die psychosoziale Betreuung junger Flüchtlinge verbessern. Jugend- und Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) kündigte am Montag ein entsprechendes Konzept an und sagte: „Viele, die zu uns kommen, sind traumatisiert.“

Aufnahme und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen soll in der Verantwortung der kommunalen Jugendämter bleiben. Bei der Altersfeststellung und Einschätzung des Hilfebedarfs setzt das Ministerium auf einen Ausbau des Konzepts der Schwerpunktjugendämter, von denen es bislang drei gibt – in Trier, im Kreis Mainz-Bingen und in Kusel. Diese übernehmen zurzeit für 13 von 41 Jugendämtern das Clearing-Verfahren für neu ankommende junge Flüchtlinge; sechs weitere sollen demnächst hinzukommen.

Nach einer Vielzahl von Belastungen im Herkunftsland wie auf der Flucht gebe es bei den jungen Menschen „keinen Moment, in dem die Gefahr nicht besteht, dass sie eingeholt werden von ihrer Vergangenheit“, sagte der Leiter des Trierer Jugendamts, Carsten Lang, bei einem Pressegespräch des Ministeriums in Mainz. Manche versteckten sich unter einem Tisch, wenn ein Buch zu Boden falle. Andere liefen weg, und manche entwickelten Aggressionen. „Damit Menschen bereit sind, an ihren Traumatisierungen zu arbeiten, brauchen sie tragfähige Beziehungen zu Menschen.“

Bei der Altersprüfung von jungen Flüchtlingen hat das Jugendamt Trier im vergangenen Jahr in etwa jedem fünften Fall eine Volljährigkeit festgestellt. „Es ist mitnichten so, dass die Jugendämter stets die Eigenangaben übernehmen“, sagte Lang. Von 109 Erstkontakten im vergangenen Jahr seien 24 Prozent bei der „qualifizierten Inaugenscheinnahme“ als älter eingestuft worden als von ihnen angegeben. Von diesen 26 Flüchtlingen seien sechs als noch minderjährig und 20 als volljährig eingestuft worden. Eine medizinische Überprüfung sei in keinem Fall erforderlich gewesen.

Es treffe nicht zu, dass eine medizinische Überprüfung genauer sei, sagte Ministerin Spiegel. „Wer so etwas behauptet, dass man punktgenau auch das Alter feststellen kann, der streut den Menschen Sand in die Augen.“ Medizinische Verfahren könnten in Einzelfällen allenfalls eine Ergänzung sein.