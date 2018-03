Viele Robben auf Helgoland

Helgoland (dpa) Weißes Fell und riesige Augen, Kegelrobben-Babys sind einfach niedlich. Auf der Insel Helgoland in der Nordsee sind in den letzten Wochen viele Kegelrobben geboren worden. Bisher wurden 426 Stück gezählt, gaben Fachleute bekannt. Vor ungefähr 40 Jahren galten Kegelrobben in Deutschland als nahezu ausgerottet. Doch die Tiere wurden dann in einigen Meeresgebieten besonders geschützt. Sie durften nicht mehr gejagt werden. So breiteten sie sich wieder aus. Junge Kegelrobben bleiben erst mal im Trockenen – also im Sand am Strand. Denn ihr weißes Babyfell hält keine Nässe ab. Erst nach einigen Wochen wechseln sie ihr Fell. In dieser Zeit futtern die Kleinen sich eine vor Kälte schützende Speckschicht an. Dann erst robben sie in die kalte Nordsee.

(dpa)