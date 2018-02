später lesen Snowboard-Slopestyle Vier Anwärter auf drei Medaillen Teilen

Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang haben die Favoriten im Slopestyle-Wettbewerb der Snowboarder mühelos das Finale erreicht. Die besten Punktzahlen in der Qualifikation erzielten dabei die Kanadier Max Parrot (87,36) und Mark McMorris (86,83). Der als erster Goldanwärter gehandelte Norweger Marcus Kleveland erreichte 83,71 Punkte, Redmond Gerard aus den USA 82,55. Dieses Quartett wird am Sonntag im Finale (ab 11.00 Uhr OZ/3.00 Uhr MEZ) die drei Medaillen wohl unter sich ausmachen.