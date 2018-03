Vier Trierer für Preis nominiert

Die Trierer Künstler, Klaus Maßem, Werner Müller, Matthias Platz und Salman Rezai, wurden für den Kunstpreis Robert Schumann 2017 nominiert. Am Donnerstag, 18. Januar, eröffnet die zugehörige Ausstellung, während der auch der Preisträger für 2017 bekannt gegeben wird, in der Galerie der École Supériore d‘Art de Lorraine in Metz. Der Robert Schumann Kunstpreis ist der wichtigste Kunstpreis in der Großregion um die vier Städte des Städtenetzwerks QuattroPole Luxemburg, Metz, Saarbrücken, Trier.