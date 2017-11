später lesen Viereinhalb Jahre Haft für Ex-Fußballprofi gefordert FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Twittern

Teilen



Ein ehemaliger Bundesligaprofi des VfB Stuttgart soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft Landau wegen Beihilfe zum Drogenhandel im großen Stil zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt werden. Dabei werde eine Verurteilung in Stuttgart einbezogen, sagte ein Sprecher des Landgerichts Landau, vor dem der Ex-Fußballer angeklagt ist, am Freitag. Für einen Mitangeklagten forderte die Anklagevertretung eineinhalb Jahre Haft auf Bewährung. Die Verteidiger plädierten auf Freispruch. Das Urteil soll am 30. November gesprochen werden. dpa