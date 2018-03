Volkshochschule Trier setzt auf Karl Marx

Neue Kurse können ab dem heutigen Dienstag gebucht werden. Es folgen spezielle Infoveranstaltungen.

Mit über 500 Angeboten in den sechs Fachbereichen hat das Programm der Volkshochschule Trier im ersten Halbjahr 2018 einen ähnlichen Umfang wie im vorherigen Semester. Es beginnt am 26. Februar, die Kurse können ab 23. Januar online (www.vhs-trier.de) gebucht werden.

Wie ein roter Faden durchzieht das Marx-Jubiläum das Programm. Der Philosoph schmückt das Cover des Programmhefts. Zudem wird ein zweitägiges Postamt für die Marx-Sondermarken eingerichtet. Aber auch ein anderes Jubiläum erhält einen gebührenden Platz. 2018 gibt es die Freundschaft mit der französischen Nachbarstadt Metz seit 60 Jahren. Unter dem Motto „Zwei Schwesterstädte – 2000 Jahre“ wird dazu am Freitag, 16. Februar, eine Ausstellung im Palais Walderdorff eröffnet.

Sie wird ergänzt durch eine Reihe, die das Jubiläum in den Fokus rückt, aber auch gesamteuropäische Fragen. Ein Beispiel ist der Vortrag „Konrad Adenauer und die europäische Integration“ am Dienstag, 27. Februar, 19 Uhr. „Und wie in jedem Jahr sind die Französisch-Kurse unser stärkstes Sprachenangebot, diesmal auch mit einer Reise nach Dijon“, erläutert VHS-Chef Rudolf Fries. Zudem können sich Interessenten erstmals auf das „Diplôme d‘études de langue française“ (DELF) vorbereiten.

Der Marx-Schwerpunkt beginnt schon einige Wochen vor dem 200. Geburtstag. Die Karikaturen-Ausstellung „Karl Marx – Grüß Gott! Da bin ich wieder“ ist ab 28. März im Palais Walderdorff zu sehen. Das Marx-Postamt öffnet dort am 3./4. Mai seine Pforten. Dort können Sammler die Marx-Marken abholen und sich direkt stempeln lassen. Stoff zum Schmunzeln bietet ab 2. Juli die Ausstellung „Marxomania“ mit Karikaturen und Bildern von Roland Grundheber im Palais Walderdorff. An gleicher Stelle sind bereits ab 4. Juni Marx-Plakate von Studenten der Hochschule für Gestaltung aus Offenbach zu sehen.

Die VHS bietet außerdem eine Kulturreise nach Manchester an. Als leitender Angestellter einer Textilfabrik in der mittelenglischen Stadt lernte Friedrich Engels die Lage der Industriearbeiterschaft im Frühkapitalismus aus erster Hand kennen. Marx besuchte seinen Freund mehrfach. Die Teilnehmer erhalten vom 12. bis 15. April einen Eindruck der Lebens- und Arbeitsweise der Freunde Marx und Engels. Besucht werden neben den von Marx bevorzugten Bibliotheken verschiedene Plätze und Museen zur Arbeiter- und Industriegeschichte. Außerdem ermöglicht das Haus der Schriftstellerin Elizabeth Gaskell einen Einblick in das Leben der Intellektuellen des 19. Jahrhunderts.

Als Neuerung im Fachbereich Gesundheit rückt das krankhafte Übergewicht (Adipositas) in den Fokus. Schwerpunkte sind Bewegung und Entspannung, Yoga, Pilates, Tanzen sowie Kochen und Ernährung.

Das neue Programm ist ab heute online verfügbar (www.vhs-trier.de). Das gedruckte Programmheft wird am Dienstag, 30. Januar, zusammen mit der Rathaus-Zeitung im Stadtgebiet verteilt, liegt aber auch im Bürgeramt und in der VHS-Geschäftsstelle im Palais Walderdorff aus.

Informationsveranstaltungen im Palais Walderdorff: Deutsch als Fremdsprache: 15. März, 14 bis 19 Uhr, Raum 5, 20. März, 14 bis 15.30 Uhr, Raum 1. Englisch/Französisch/Italienisch/Spanisch: 15. Februar, 17 bis 19 Uhr, Raum 5. EDV 50 plus: 15. Februar, 17 bis 19 Uhr, Raum 101, und 5. März, 9 bis 10 Uhr, Raum 107. Schnupperstunde EDV 50 plus: 5. März, 10.45 bis 11.45 Uhr, Raum 107.