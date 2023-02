Osburg : Osburger Narren feiern bei bestem Wetter

Foto: Julian Terres

Osburg Am Rosenmontag feiern zahlreiche Menschen den Karneval in Osburg. Viele Feierwütige versammeln sich in ihren bunten Kostümen am Straßenrand und warten, bis der Zug bestehend aus vielen verschiedenen Fußgruppen und Themenwagen an ihnen vorbeizieht.

