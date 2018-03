später lesen Stuttgart Vor Handball-EM wählt Kretzschmar deutliche Worte Teilen

(dpa) Die mangelnde Attraktivität des Handballs in Deutschland hängt für den früheren Weltklasse-Spieler Stefan Kretzschmar mit dem Fehlen eines deutschen Superstars zusammen. „Wir haben seit Jahren keinen neuen Hero hervorgebracht. So einen wie Dirk Nowitzki im Basketball“, sagte der 44-Jährige in einem Interview vor der Handball-EM in Kroatien (12. bis 28. Januar). „Wir kriegen keine Personen transportiert, mit denen die Leute und die Kids sich identifizieren.“