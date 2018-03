später lesen Bernkastel-Kues Vorlesewettbewerb FOTO: privat / TV FOTO: privat / TV Teilen

(red) Die 59. Runde des beliebten Vorlesewettbewerbs an der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus in Bernkastel-Kues ging in den Schulentscheid. Die Klassensieger der sechsten Klassenstufen präsentierten der Jury zunächst Leseproben aus ihren Lieblingsbüchern, bevor sie anschließend ihr Können an einem fremden Text unter Beweis stellten. Schulsiegerin wurde Ricarda Dietz. Sie wird beim Regionalentscheid in Wittlich die Freiherr-vom-Stein-Realschule plus vertreten und sich den Schulsiegern aus dem gesamten Kreis Bernkastel-Wittlich stellen. Auf dem Foto sind zu sehen: Leni Gessinger, Sophie Thiel, Leon Pawelczyk, Adrian Glesius, Lukas Pazen und Ricarda Dietz, Gabriele Quarz, Daniela Keller, Renate Kirchen und Sascha Hermes.