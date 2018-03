später lesen Politik Vortrag über Europa zum Mitmachen Teilen

Die Initiative „Pulse of Europe Trier“ lädt für Sonntag, 28. Januar, um 11.30 Uhr in die Europäische Akademie für bildende Kunst. Der Vortrag von Viktoria Sklomeit von der Gewerkschaft verdi heißt: EU zum Mitmachen – Die erste europäische Bürgerinitiative „Wasser ist ein Menschenrecht“. Bürger der Europäischen Union haben oft den Eindruck, dass sie außer einer Teilnahme an den EU Wahlen keinen direkten Einfluss auf politische Entscheidungen der EU haben. Wenn Bürger in der EU mitreden wollen, müssen sie aber nicht die nächsten Europawahlen 2019 abwarten. Falls ihnen ein Thema wichtig ist und es hierzu aus ihrer Sicht ein europäisches Gesetz geben sollte (oder man ein solches verhindern sollte), können sie dazu eine „Europäische Bürgerinitiative“ starten. Ein Beispiel für eine solche Bürgerinitiative ist die Kampagne „Right2Water“. Diese richtete sich gegen die Liberalisierung der Wasserwirtschaft in Europa und konnte erreichen, dass die EU Kommission im Sommer 2013 einen Vorschlag zur möglichen Privatisierung der Wasserversorgung zurücknahm.