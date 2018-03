später lesen Minderlittgen/Hupperath Wagengruppe zum Thema Biker Teilen

Die Spielvereinigung Minderlittgen- Hupperath will am Rosenmontagsumzug in Minderlittgen einen Wagen für die Kinder des Sportvereins zur Verfügung stellen. Das Motto ist „Rocker - wir haben alle Spaß“. Biker, Motorradfreunde sind auch dabei. Wer möchte, kann sich dem Motto entsprechend verkleiden, aber auch andere Verkleidungen sind gerne gesehen. Der Wagen wird von Erwachsenen betreut.