Waldbesitzer: Geduld bei neuen Regeln für Holzverkauf

Bei der Umsetzung der Reform zur Holzvermarktung wünschen sich die Waldbesitzer ausreichend Zeit für den Aufbau neuer Strukturen. „Hier gilt Gründlichkeit vor Schnelligkeit“, sagte der Vorsitzende des Waldbesitzerverbandes, Hans-Günter Fischer, auf der Mitgliederversammlung am Montag in Boppard. Die Forstbranche dürfe am Ende des Prozesses nicht einem weiteren Beschwerde- und Kartellverfahren ausgesetzt werden. dpa