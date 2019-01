Von Lothar Schröder

Ganz Europa redet jetzt vom sogenannten Plan B, mit dem der Brexit nun endlich, endlich gelöst oder doch wenigstens auf einen guten Weg gebracht werden kann. Der Plan B ist schon immer irgendwie mysteriös gewesen; hinter seiner technisch anmutenden Abkürzung steht die große Hoffnung auf das Lösbare des Unlösbaren. Der Plan B wird darum fast immer erst in letzter Sekunde aus der Tasche gezückt, wenn niemand mehr an eine Rettung denkt.

Machen wir uns nichts vor: Der Plan B ist das Arkanum des 20. und 21. Jahrhunderts – ein Geheim- und Allheilmittel. Von ihm scheint das Glück dieser Welt abzuhängen.

Wie pathetisch man es auch formulieren will, fest steht: Der Plan B ist mehr als bloß eine Alternative. Denn wäre er das, müsste es wenigstens auch noch einen Plan C oder Plan D geben, von dem im Sprachgebrauch aber nie die Rede ist. Nach dem Plan B ist eben Schluss. Nach ihm kommt nichts mehr. Diese durchaus dramatische Finalität macht aus dem vorherigen Plan A (auch dieses Wort existiert im Grunde nicht) eine kleine Lächerlichkeit. Dieser mutet bestenfalls wie ein Prolog an, eine Vorbereitung auf das Eigentliche – auf den Plan B.

Vielleicht ist der Plan B auch aus diesem Grund derart fantasieanregend. Radio- und TV-Sendungen tragen seinen Namen, Kinofilme und HipHop-Musiker; auch eine deutsche Rockband ist nach ihm benannt.

Wer aber dem Ursprung von Plan B nachspürt, ist dann doch etwas bedröppelt, weil es offenbar so martialisch begonnen hat. Denn es war der österreichische Generalstab, der vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs verschiedene strategische Möglichkeiten bedachte und dabei auch eine kriegerische Auseinandersetzung mit Serbien und Montenegro im Blick hatte. Das „B“ stand damals für Balkanstaaten.

In diesen Tagen steht Plan B für den Brexit. Mit ihm muss das europäische Gewurschtel endlich glücken. Und sollte es nicht glücken, ist es halt noch nicht der Plan B gewesen.