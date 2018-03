Wegweiser durch die Schullandschaft – Teil sieben

Die Halbjahreszeugnisse sind verteilt, jetzt wird es langsam ernst bei der Suche nach der richtigen Schule. Die TV-Serie zum Wechsel auf weiterführende Schulen geht deshalb weiter.

(lbe) Das erste Schulhalbjahr ist vorbei. Viele Grundschüler stellen sich jetzt die Frage, wie es nach der vierten Klasse weitergeht. 35 weiterführende Schulen (ab Klasse 5) gibt es in Trier und im Kreis Trier-Saarburg. Dabei sind sie so unterschiedlich wie die Bedürfnisse ihrer Schüler. Wir haben die Schulen angefragt, um sie im TV vorzustellen – fast alle machen mit. In eigenen Worten beantworten die Vertreter der Schulen die wichtigsten Fragen. Die Steckbriefe sollen als erste Orientierung dienen – mit der Möglichkeit, sich auf dieser Basis weiter zu informieren.

Bei den Förderschulen haben Eltern ausnahmsweise nicht die Wahl: Die Schulbehörde teilt ihnen mit, welche Förderschule jeweils zuständig ist. Zu Wort kommen sollen drei weitere Förderschulen an dieser Stelle aber trotzdem. Das Stefan-Andres-Gymnasium in Schweich lädt für Samstag, 3. Februar, zum Tag der offenen Tür ein – und stellt sich vorab schon mal in aller Kürze vor.

Im Internet finden Sie die Serie unter www.volksfreund.de/thema/schulwechsel/