Rathaussturm in Kell am See Tauziehen um den Rathausschlüssel

Doch die Narren aus dem Hochwald stehen schon in den Startlöchern, um den Schlüssel an sich zu nehmen und die Macht zu übernehmen. Schließlich gibt es ein „Tauziehen“ mit dem Schlüssel zwischen dem Verbandsgemeinde-Bürgermeister und der Beigeordneten auf der einen Seite und der Kinderprinzessin Amelie I. vom KC Callida Kell am See auf der anderen Seite. Am Ende siegt die kleine Prinzessin. Auch das Prinzenpaar Manuela II. und Jan I. des KC Callida mit Gefolgen, Prinzessin Jessica I. mit Prinz Hotte I. des KV Flontabach Schillingen und Gefolge sowie die Narren des Manderner Carneval Club sind beim Sturm auf das Rathaus in Kell am See dabei. Foto: Florian Blaes