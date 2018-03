Wellenreiten als Schulfach

(red) Die Martin-Luther-King-Schule in Wolf bietet eine Wellenreiten-AG an. Ermöglicht wird die AG durch die Zusammenarbeit mit dem Verein „Wir machen Welle“. Zum Abschluss wurde ein Surfcamp in Peniche in Portugal angeboten. Vereinsgründer Sebastian Steudtner, einer der besten Big-Wave-Surfer, begleitete eine Schülergruppe der Martin-Luther-King-Schule für eine Woche in Portugal beim Wellenreiten, zeigte ihnen Tipps und Tricks und ließ sie an seinem Leben als Profisportler teilnehmen. Deutschlandweit strebt der Verein Partnerschaften mit Organisationen an, die Kinder betreuen, denen mehr Steine in den Weg gelegt wurden als anderen Kindern. Es entstehen Kooperationen mit Schulen, Wellenreiten wird regelmäßiger wöchentlicher Teil des Schulangebots. Die Martin-Luther-King-Schule ist die erste Schule in Rheinland-Pfalz, die dieses Kooperationsangebot nutzt. Im Rahmen von zwei Zeitstunden wöchentlich erarbeiteten Sport- und Arbeitslehrelehrern zusammen mit dem Fördervereinein Programm, welches die Schüler auf das Surfcamp vorbereitet. Der Förderverein der Martin-Luther-King-Schule organisiert schon seit sieben Jahren Wellenreitcamps für die Schüler. Die Schüler sollen über das Wellenreiten ihr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl steigern. Es entstehen Freundschaften, die so im normalen Schulalltag nicht möglich sind. ⇥Foto: Privat