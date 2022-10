Ein Team macht sich bereit für den Tierschutz in Schulen

Im echten Leben ist Nadine Leisch (46) Abteilungsleiterin. Ab Januar geht sie als Tierschutzlehrerin in Schulen in der Region und unterrichtet Tierschutz. Mit dabei: Hündin Nelly. Foto: TV/Nadine Leisch

Altrich Nadine Leisch macht eine Ausbildung zur Tierschutzlehrerin. Was sie anschließend mit dem Abschluss vorhat, und warum vor allem Kinder tolle Tierschützer sind, hat sie dem TV erzählt.

Der Deutsche Tierschutzbund vergibt jährlich 24 Ausbildungsplätze zum Tierschutzlehrer. Wer sich dort bewirbt, sollte bereits Erfahrungen mit Tierschutz gemacht haben, idealerweise in einem Verein sein. Am wichtigsten sei aber, so Leisch, dass jeder Bewerber ein Konzept hat, das Erlernte nach der Ausbildung auch umzusetzen. In einem Verein sei dies am sinnvollsten.