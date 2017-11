später lesen Weltcupsiege für Bob-Piloten: Erst Walther, dann Lochner Teilen

Die ersten beiden Viererbob-Weltcups in Park City waren wie eine Lotterie. Noch nie waren die Rennen in der Königsklasse so eng. Trotz der beiden Siege von Walther und Lochner warnt Cheftrainer René Spies vor den olympischen Rennen in Pyeongchang. Von Frank Kastner, dpa