Wenger-Aussagen wecken Zweifel an Özils Fitness

(dpa) Arsenal-Trainer Arsène Wenger hat englischen Medien zufolge kurz vor der WM-Nominierung Zweifel an der Fitness von Fußball-Nationalspieler Mesut Özil geweckt. „Seine Rückenprobleme sind wieder aufgetreten“, wird Wenger zitiert. Weltmeister Özil hatte am Sonntag im Arsenal-Kader gegen Burnley gefehlt. „Ich glaube nicht, dass er uns in dieser Saison noch einmal zur Verfügung steht“, sagte Wenger Medien zufolge. Ob Mittelfeld-Star Özil auch über den Liga-Endspurt hinaus pausieren muss und damit sein Einsatz bei der WM infrage gestellt wäre, dazu gab es zunächst keine Angaben.

