Wenn Down under kopfsteht

Achtung, Baustelle! Achtung, Stau! Im Straßenverkehr weisen Schilder auf Gefahren hin. Auch in Fußballstadien würde sich langsam ein Schild eignen: Aufpassen beim Jubeln.

Denn die schöne neue Welt des Videobeweises hat eingefleischte Fans auch an diesem Wochenende wieder vor eine harte Belastungsprobe gestellt. Wie beim Hamburger SV. Dort traf der Japaner Tatsuya Ito im Abstiegskampf zum 1:0 bei Eintracht Frankfurt und senkte doch enttäuscht den Kopf, weil Videoschiedsrichter Günther Perl eine Abseitsposition sah. Das Eingreifen erboste manche Hamburger: Sie argumentierten, die Abseitsposition von Ito sei mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen gewesen und das Tor damit keine eindeutige Fehlentscheidung, die den Videoschiedsrichter zum Eingreifen berechtigt hätte. Für Verstimmung sorgte auch, dass Referee Deniz Aytekin darauf verzichtete, sich am Bildschirm selber einen Eindruck von der Szene zu verschaffen. Im Sinne des Erfinders war das tatsächlich nicht. Selbst, wenn das Tor irregulär war, haften die ständigen Missverständnisse dem Videobeweis bloß das traurige Etikett von Willkür an. Hier muss der Verband ran.

Und doch ist die Geschichte nichts gegen das, was in Australien passierte. Dort schoss Kosta Barbarouses Melbourne Victory am Wochenende aus klarer Abseitsposition zur Meisterschaft. Weil dem Videoschiedsrichter die Software aber für Sekunden ausfiel, winkte er das Tor durch. Und Down under stand kopf. „Der Fehler ist einmal in dieser Saison passiert, aber zum kritischsten Zeitpunkt“, gab der Ligachef zerknirscht zu Protokoll.

Die Geschichte mahnt vor dem letzten Bundesliga-Spieltag aber rechtzeitig zur Vorsicht, liebe Fußballfans. Schießt eure Mannschaft ein Tor, passt mit dem Jubeln auf. Es könnte sich bitter rächen.



