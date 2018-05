(red) „Der Hunsrück sucht den Superstar“ – so lautet das Motto des Hunsrücker Songkontest. Die achte Staffel des Wettbewerbs beginnt am Samstag, 26. Mai, in Buch (Rhein-Hunsrück-Kreis). In der ersten Vorrunde treten zehn Künstler aus dem Hunsrück an. Eröffnet wird der Contest im Restaurant Zum Balduinseck. Anmeldungen und Kartenkäufe unter www.hunsruecker-songkontest.de oder über Telefon 06761/9657990.