Die Dauerdebatte um die Wetterbedingungen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang könnte bald beendet sein. "Das Wetter wird ab Donnerstag besser. Wir haben Temperaturen von minus zwei bis minus sieben Grad. Es gibt leichten Schneefall", erklärte Sprecher Sung Baik You vom Organisationskomitee POCOG. Der Wind soll abflauen. Damit hoffen die Olympia-Macher auch auf steigende Zuschauerzahlen. Bis einschließlich Dienstag lag die Auslastung bei 78,4 Prozent. Insgesamt wurden bislang 934.000 Tickets für die ersten Winterspiele in Südkorea verkauft. Für Mittwoch wurden 52.000 Karten an den Fan gebracht.