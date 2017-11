später lesen Wetterdienst warnt vor Schneeglätte in hohen Lagen Teilen

Auf einen regnerischen Samstag mit Schnee und Glätte in den Höhen müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes vom Freitag ist mit länger anhaltendem Regen zu rechnen, der mittags in den höchsten Lagen in Schnee übergeht. Bis zu fünf Zentimeter soll die Decke dick werden, der Wetterdienst warnt deshalb vor Glätte. Im Norden könnte es am Nachmittag außerdem kurze Gewitter geben, die zum Teil auch Graupel mitbringen. dpa