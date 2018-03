Wie geht es weiter mit der Kirche?

Die geplante Bistumsreform soll Anfang 2020 in Kraft treten. Fell wird nach den aktuellen Planungen künftig Teil der neuen und im Vergleich mit dem aktuellen Zustand viel größeren Pfarrei Schweich sein. Wie diese neue Pfarrei funktioniert, ist derzeit noch nicht geklärt. Vor diesem Hintergrund gibt es am Sonntag, 21. Januar, in der Zeit von 17 bis 19 Uhr eine Pfarrversammlung mit dem Thema „Pfarrei der Zukunft: Steht Kirche in Fell am Abgrund?“ Dazu lädt der Pfarrgemeinderat zu einer Pfarrversammlung ein. Ortsbürgermeister Alfons Rodens wird die Veranstaltung moderieren. Impulsgeber für das Treffen ist der ehemalige Synodale Michael Jung aus Badem.