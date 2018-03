später lesen Berlin Winterdiesel friert erst ab 20 Grad minus Teilen

Fahrer eines Diesel­autos tanken von Mitte November bis Ende Februar an fast allen Tankstellen in Deutschland Kraftstoff, der bis mindestens minus 20 Grad nicht einfriert. Die Anforderungen an die Zusammensetzung regelt die DIN-Norm EN 590. Darauf weist die Prüfgesellschaft Dekra hin. Der sogenannte Winterdiesel enthalte auch Zusätze, die das Ausflocken des Treibstoffs bei Kälte begrenzen und so ein Verstopfen des Kraftstofffilters verhindern – ebenfalls bis mindestens minus 20 Grad.