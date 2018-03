Winterhart gilt nicht in jedem Fall

(dpa) Winterhart – diese Info auf einem Etikett im Gartenfachhandel sollte eine Sicherheitsgarantie für Hobbygärtner sein. Doch das ist nicht der Fall: Die Kennzeichnung „winterhart“ beruht lediglich auf Erfahrungswerten mit einer Pflanzenart oder -sorte innerhalb festgelegter Temperaturzonen. In mehr als 80 Prozent der Fälle überstehe diese dann dort schadlos den Winter, erläutern die Experten der Fachzeitschrift „Mein schöner Garten“. Doch letztlich komme es auf die ganz spezifischen Bedingungen am Standort an: das Kleinklima und die Bodenfeuchte. Ein Beispiel: Gibt es frostigen Ostwind bei sehr feuchtem Boden, können sogar winterharte Arten den Winter nicht überleben – vor allem dann, wenn sie noch nicht richtig angewachsen sind.

(dpa)