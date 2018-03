Wissenswertes zur Düngeverordnung

(red) Der Kreisbauernverband Daun veranstaltet am Montag, 29. Januar,um 13 Uhr im Landart Hotel

Beim Brauer in Daun-Steinborn eine Weiterbildungsveranstaltung im Rahmen der ländlichen Erwachsenenbildung (LEB) zum Thema „Die neue Düngeverordnung“. Alexander Neumann, Qualitätsgemeinschaft für nachhaltige Düngung und Ressourcenschutz, wird inhaltlich auf das Thema eingehen. Was ist zu beachten? Was muss dokumentiert werden? Vorgaben zur Bedarfsermittlung sowie weitere Punkte werden behandelt.

Um den Düngebedarf gemäß Düngeverordnung auf einfache Weise zu ermitteln, wurde vom

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum ein Programm entwickelt, das kostenfrei zur Verfügung steht. Christoph Steilen, Abteilung Landwirtschaft, DLR-Eifel, wird das Programm des DLR ausführlich

vorstellen.