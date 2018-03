Wissenswertes zur Villa Reverchon

(red) Der Kunsthistoriker Jens Fachbach referiert am Dienstag, 9. Januar, um 19 Uhr im Stadtmuseum Simeonstift über die Villa Reverchon.

Das herrschaftliche Wohnhaus auf der Anhöhe des Markusberges wurde von 1909 bis 1912 nach Plänen des Mannheimer Architekten Rudolf Tillessen (1857-1926) für den Bankier Adrian Reverchon errichtet, Bauleiter war der Trierer Architekt Peter Marx (1871-1957). Zum Haus hinauf führt der sogenannte Reverchon-Weg, angelegt von Adrian Reverchon.

Fachbach beleuchtet in seinem Vortrag die Besonderheiten des neoklassizistischen Baus und schildert das Leben in einem solchen Anwesen ebenso wie die technischen Anlagen, die denen im Berliner Hotel Adlon in nichts nachstanden.

Der Eintritt kostet sechs Euro, für Studenten ist er frei.