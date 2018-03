Wo das Herz von Bayern schlägt

Verlosung: Gewinnen Sie mit dem TV einen Aufenthalt in der Landeshauptstadt München.

Sie ist die Landeshauptstadt und einwohnerstärkste Stadt Bayerns, die drittgrößte Gemeinde Deutschlands, die viertgrößte Stadt im deutschsprachigen Raum und zwölftgrößte der Europäischen Union: Rund 1,5 Millionen Menschen leben in München, der Metropole an der Isar.

Entsprechend groß ist das kulturelle Angebot. Dazu zählt etwa das Deutsche Museum, das als größtes Technikmuseum der Welt gilt. 30 000 Exponate in verschiedenen Themengebieten laden zum Entdecken und Experimentieren ein. Zwar sind einige Abteilungen derzeit wegen Modernisierungsmaßnahmen geschlossen, trotzdem gibt es jede Menge zu sehen. Zum Beispiel im Bereich Informatik, wo der Z3, die erste vollständig programmierbare Rechenmaschine der Welt, zu bestaunen ist. Darüber hinaus warten Dampfmaschinen, U-Boote, historische Fluggeräte und Vorführungen in der Abteilung Starkstromtechnik auf die Besucher.

Kunstliebhaber kommen in den drei Pinakotheken in dem Viertel Maxvorstadt auf ihre Kosten. Die Alte Pinakothek zeigt Bestände der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen vom Mittelalter bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Die Neue Pinakothek präsentiert Werke des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Die Pinakothek der Moderne ist in der klassischen Moderne und Gegenwartskunst verankert. Sie bilden zusammen mit dem Museum Brandhorst und einigen weiteren Museen der Maxvorstadt das Kunstareal München.

Sehenswert sind auch die Residenz, das größte Innenstadtschloss Deutschlands, die futuristisch anmutende Allianz-Arena im Norden der Stadt, oder der „Dom zu unseren Lieben Frau in München“, meist Frauenkirche genannt, die mit ihren beiden fast 100 Meter hohen Türmen als Wahrzeichen der bayerischen Stadt gilt.

Beliebter Startpunkt für einen Stadtbummel ist der Karlsplatz, der auch Stachus genannt wird. Von dort ist es nicht mehr weit bis zum Marienplatz, dem Ort, an dem das Herz Münchens schlägt. Hier stehen das Alte Rathaus mit dem Spielzeugmuseum, das Neue Rathaus mit dem Turm, der eine spektakuläre Aussicht bietet und das berühmte Glockenspiel beherbergt sowie die namensgebende Mariensäule, die rund 14 Meter hoch und von einer vergoldeten Marienstatue aus Bronze gekrönt ist.

Für viele Gourmets ist der nahe gelegene Viktualienmarkt ein Muss: Mehr als 140 Stände auf rund 22 000 Quadratmeter Fläche bieten eine Vielfalt an Produkten, von frischem Obst und Gemüse über ausgefallene Käsesorten bis zu exotischen Gewürzen. Wer es dagegen eher zünftig mag, sollte dem Hofbräuhaus einen Besuch abstatten: Bis zu 30 000 Gäste zählt das traditionsreiche Haus, das täglich ab neun Uhr geöffnet ist. Regionale Küche, Volksmusik und -tänze sowie Kellner in Tracht sorgen für Flair. Die urigen Bierstuben im Obergeschoss sollen schon von Mozart, der österreichischen Kaiserin Sisi und Josephine Baker besucht worden sein.

