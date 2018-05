Wo Patienten schon digital behandelt werden

Wie halten es die Ärzte mit der Telemedizin? Von heute an wollen die Mediziner der Republik auf dem 121. Deutschen Ärztetag in Erfurt darüber entscheiden, ob Behandlungen künftig auch ausschließlich über Telefon oder Internetchat erlaubt sind – ohne persönlichen Kontakt. Bisher ist das in Deutschland nicht erlaubt. Mit Telemedizin ist aber noch viel mehr gemeint. In Krankenhäusern und Praxen hat sie längst ihren Platz. Ein paar Beispiele:

Telekonsil: Bedeutet, dass sich Ärzte per Videoschalte oder online miteinander vernetzen, um Befunde oder Röntgenbilder auszutauschen, Auffälligkeiten zu besprechen und Therapieoptionen abzustimmen. In vielen Krankenhäusern ist das schon seit Jahren selbstverständlich, auch in der Region Saarland/Rheinland-Pfalz. Inzwischen bieten auch ärztliche Berufsverbände solche telemedizinischen Konsile an, etwa die Kinder- und Jugend­ärzte. Vorteil: Ärztliches Fachwissen gelangt rasch in die Praxis vor Ort, Patienten müssen keine langen Anfahrtswege auf sich nehmen.

Schlaganfall-Netzwerk: In mehreren Bundesländern gibt es auf die Schlaganfall-Behandlung spezialisierte Konsilnetzwerke – unter anderem seit zwei Jahren in Rheinland-Pfalz. Vor allem kleinere Kliniken ohne eigene Neurologie profitieren davon. Werden Patienten mit akuten Schlaganfällen in diese Kliniken eingeliefert, können die dortigen Ärzte etwa per Video­schalte Neurologen in auf Schlaganfälle spezialisierten Zentren hinzuziehen – Untersuchung live und in Farbe sozusagen.

Telearzt: Zum Hausbesuch vor allem bei alten und körperlich eingeschränkten Patienten rückt nicht der Hausarzt, sondern die Praxis­angestellte mit einem Telemedizin-Rucksack an. Ausgerüstet unter anderem mit einem mobilen EKG-Gerät, kann sie vor Ort die für die Beurteilung des Gesundheitszustandes wichtigsten Diagnosedaten messen und direkt per Laptop in die Praxis übertragen. Vorteil: Der Hausarzt kann sich seinem vollen Wartezimmer zuwenden.

Videosprechstunde: Krankenkassen vergüten seit Kurzem Video­sprechzeiten – allerdings nicht für alle Fachgruppen und nur bei bestimmten Erkrankungen, etwa bei der Kontrolle chronischer Wunden und Operationswunden, der Beobachtung von Hautentzündungen oder zur Beurteilung von Bewegungseinschränkungen.