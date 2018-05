Wo sich Moor und Meer begegnen

Verlosung: Gewinnen Sie mit dem TV einen Aufenthalt im Ostseebad Dierhagen.

Seit 20 Jahren schmückt sich Dierhagen offiziell mit dem Beinamen „Ostseebad“, doch gebadet, geschwommen und entspannt wird in der knapp 1600-Seelen-Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern schon seit über 130 Jahren. Ab 1880 kamen „einige wenige Binnenländler, die die herbe Schönheit der Landschaft zwischen Meer und Bodden und ihren Erholungswert erkannt hatten und jeden Sommer die beschwerliche Reise hierher unternahmen“, heißt es dazu in einer Orts-Chronik.

Heute ist Dierhagen ein charmantes Reiseziel für Naturliebhaber, Sonnenanbeter und sportlich Aktive. Surfer und Wasserski-Fahrer sind hier ebenso anzutreffen wie Segler. Besonders beliebt sind Spaziergänge und Wanderungen, nicht nur am Strand, sondern auch durchs Moor. Das Ribnitzer Große Moor, eine faszinierende Wald-, Heide- und Moorlandschaft, kann auf fünf ausgeschilderten Wanderwegen mit Brücken, Bohlenstegen, Aussichtspunkten und Info-Tafeln erkundet werden. Typische Moorpflanzen wie Wasserschwertlilien, Langährige Segge, Sumpffarn und Wasser-

dost gedeihen hier.

Auch für Radfahrer wird hier viel geboten. Beliebt ist die 18 Kilometer lange Pütnitz-Tour, die über Körkwitz-Dorf, Ribnitz, Damgarten bis nach Pütnitz führt. Im dortigen Technik-Museum auf dem Militärflugplatz können sich Besucher die osteuropäische Fahrzeug- und Motorentechnik aus früheren Zeiten anschauen. Die drei denkmalgeschützten Flugzeughallen beherbergen eine der größten Fahrzeugsammlungen Deutschlands.

Das Ostseebad Warnemünde ist ebenso mit dem Fahrrad zu erreichen. Die rund 25 Kilometer lange Tour führt teilweise an der Küste entlang bis nach Hohe Düne, wo die Fähre nach Warnemünde startet. Gute Kondition erfordert der Radfernweg von Dierhagen nach Barth. Auf der 50 Kilometer langen Strecke liegen Wustrow, Ahrenshoop, der Darßer Wald, Prewrow, Zingst, Bresewitz, Pruchten und Tannenheim – eine gute Möglichkeit, die Region zu erkunden.

Auf der Bodden-Seite von Dierhagen liegen die beiden Häfen. Hier ist das Flair des Fischerdorfes noch gut zu spüren. Empfehlenswert sind die Zeesebootfahrten, die mehrmals am Tag angeboten werden. Die Fahrt mit den historischen Fischerbooten, die speziell für die Drift mit Schleppnetzen (Zeesen) in flachen Boddengewässern gebaut wurden, lohnt sich besonders.

Danach schmeckt das Fischbrötchen am Hafen gleich noch besser. 48 Fischarten leben in den Boddengewässern, unter anderem Hering, Hecht und Zander. Und auch für Pilz-Fans gibt es einen Tipp: Im nahe gelegenen Ribnitz-Damgarten gibt es ein Pilzmuseum. Über 60 000 Exponate sind hier zu sehen. Die privat geführte Natur-Schatzkammer ist einzigartig für Deutschland.

