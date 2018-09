später lesen Kommentar Wünsche sind schön, helfen aber nicht weiter FOTO: TV / Schramm, Johannes FOTO: TV / Schramm, Johannes Teilen

Natürlich wäre es wünschenswert für Gerolstein, wenn im Calluna-Komplex wieder ein Hotel eröffnen (und erfolgreich betrieben) würde. Das würde Jobs schaffen, Aufträge fürs heimische Handwerk bedeuten, und die vielen Gäste würden deutlich mehr Kaufkraft in die Region bringen und vielleicht so manchen zu einem Folgeurlaub in der Brunnenstadt animieren.