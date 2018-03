Wunderschöne Trierer Naherholungsgebiete dümpeln seit Jahren nur noch vor sich hin

Stadtentwicklung

Zur Berichterstattung über die Stadtentwicklung von Trier und den Bürgerentscheid zur Tankstelle Ostallee:

Warum sind es immer „Zugereiste“ und städtische Ämter betreuende „Gastarbeiter“, die Trier unbedingt nach ihren Vorstellungen verschönern wollen? Was nachher für die Trierer davon übrig bleibt, das sind doch eher Verschandelungen und Verschuldungen.

1. Die Kaiserthermen mussten – nach Ansicht einiger Personen – restauriert werden. Seither sind sie eingerüstet und verpackt, und man wagt gar nicht mehr, sie anzupacken. Vermutlich ist wenig vom Original übriggeblieben.

2. Die Fußgängerunterführung an der Porta Nigra. Der Verkehr durfte das historische Bauwerk erschüttern und mit Abgasen belüften. Die Fußgänger und Touristen wurden unterirdisch zur Passage gezwungen.

3. Auf die Idee eines Kulturdezernenten hin wurde ein „fähiger“ Intendant an das Theater berufen und gleich mit zwei Ämtern und einem überdurchschnittlichen Gehalt belohnt. Es ging daneben, und die Stadt hat von unserem Steuergeld eine Unsumme zahlen müssen.

4. Welcher schlaue Mitarbeiter hatte die Idee, in Trier an vielen Kreuzungen Hinweisschilder nach Pluwig anbringen zu lassen?

Und nun haben Rathausmitarbeiter die Idee „Grüngürtel rund um Trier“. Da stört sie die Tankstelle in der Ostallee. In den 50er und 60er Jahren gab es in Trier an jeder Ecke eine Tankstelle, obwohl die Anzahl der Autos noch sehr gering war. Keiner nahm daran Anstoß. Den Alleengürtel (bedeutend gepflegter als heute) gab es immer schon. Fahrradfahrer fuhren gesittet am Straßenrand. Echte Trierer sind noch nie zum Frischluft-Einatmen und zur Erholung in die Alleen gegangen. Selbst Mütter mit Kindern suchten sich dafür andere Plätze und Wege aus.

Trierer spazieren in den Weisshauswald, ins Busental, zum Schusters Kreuz oder zum Altenhof. Diese wunderschönen Trierer Naherholungsgebiete dümpeln seit Jahren vor sich hin und sind kaum mehr begehbar. Wenn Baudezernent Andreas Ludwig oder andere leitende Mitarbeiter der Stadtverwaltung etwas Gutes für die Stadt und ihre Bewohner tun möchten, sollten sie den Alleenring etwas mehr pflegen. Sie sollten nicht, wenn sie wieder wegziehen, den Trierern Bausünden und damit verbundene Kosten zurücklassen.

Beim zwischenzeitlich angestrebten Abriss der Tankstelle ging es ja darum, dass Radfahrer ungestört 200 Meter weitersausen können, um dann am Balduinsbrunnen zur Kreuzung hin doch wieder absteigen zu müssen. Es könnte natürlich Wahrheit werden, dass ein neuer höherer Posten spricht: „Der Balduinsbrunnen muss weg!“