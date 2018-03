später lesen Zauberlehrling für die Ehrlich Brothers gesucht Teilen

Die neue Show „Faszination“ der zaubernden Brüder bietet wieder spektakuläre neue Illusionen. Die Ehrlich Brothers lassen einen echten Monstertruck aus dem Nichts erscheinen, acht Tonnen schwer und 2000 PS stark! Sie teleportieren Schwiegermütter aus dem Publikum von der Bühne weg an einen anderen Ort. Einer der beiden Brüder wird auf Miniaturmaße geschrumpft und in der geheimnisvollen Streckbank wieder auf Normalgröße gebracht. Der Aufwand der Show ist wieder enorm: Allein zehn Trucks sind nötig, um die Showrequisiten und das aufwendige Bühnenbild zu transportieren. Heute suchen wir einen Zauberlehrling im Alter zwischen sechs und acht Jahren, der den Brüdern Chris und Andreas auf der Bühne assistieren möchte. Gemeinsam mit seiner Familie (inklusive drei weiterer Freikarten) darf das ausgewählte Kind zur ausverkauften Show am 2. Februar um 19 Uhr kommen.