Die Akademie Kues bietet einen Workshop zur Selbsthypnose an. Der Kurs mit Psychotherapeutin Simone Püschel beinhaltet zwei Termine zu je drei Stunden. Am Mittwoch, 19. September, ab 18 Uhr erlernen die Teilnehmer, sich in den Zustand der Hypnose zu versetzen.